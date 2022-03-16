Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüşüyor
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ağırlıyor. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda'yı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.
İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Etiketler: Çankaya Köşkü Polonya Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 16:52
- 16:50
- 16:41
- 16:51
- 16:24
Sıradaki Haber
Mili Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen ataması mutlaka olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz