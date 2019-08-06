Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Dünya diplomaside büyük bir dönüşümden geçiyor"

Dünya diplomaside büyük bir dönüşümden geçiyor, devletlerin de zamanın ruhunu iyi okuması gerekiyor. Ticaret savaşlarını da sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum.

"Uluslararası toplum problem çözme kabiliyetini kaybediyor"

Amerikalı siyasetçiler obeziteyi tartışırken, Somalili, Gineli siyasetçiler açlığa, yokluğa çözüm bulmaya çalışıyor. Uluslararası toplum terör, açlık, küresel ısınma gibi problemleri çözme kabiliyetini giderek kaybediyor. Terör örgütlerine yönelik çifte standart giderek yaygınlaşıyorsa burada arızalı bir durum var demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine yönelik çifte standart giderek yaygınlaşıyorsa, BM'de eli kanlı katilleri meşrulaştırmak özel bir çaba gerektiriyorsa burada arızalı bir durum var demektir.https://t.co/kmwwEYmzAI pic.twitter.com/FuRXeYNw62 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2019

"Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak en öncelikli meselemizdir"

Barış, savaştan çok daha fazla bedel ister. Barışı korumak çetin bir mücadeleyi gerektirir, biz tribünlerden seyredenlerden değil, onları yöneten, yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye sadece kendi geleceği için değil, bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorunda. Gerektiğinde güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda farklı bir aşamaya geçireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin barış huzur içerisinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin barış huzur içerisinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız.https://t.co/kmwwEYmzAI pic.twitter.com/ov0wsaPjSz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2019

"ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz"

ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. S-400 konusunu Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli olarak görmüyoruz. S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Trump'ın doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun ilişkilerimizi esir almasını izin vermeyeceğini umuyorum. Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun ilişkilerimizi esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum.https://t.co/kmwwEYmzAI pic.twitter.com/ng6EMx5Yhi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2019

"Türkiye'nin AB üyeliği, birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir"

AB küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.

"PKK denilen çıbanbaşını Irak topraklarından söküp atmakta kararlıyız"

Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğine ilişkin sadece sözde değil eylemde de gösterdik. Musul ve Basra'daki başkonsoloslukları yakında yeniden açacağız. PKK denilen çıbanbaşını Irak topraklarından söküp atmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK denilen çıbanbaşını Irak topraklarından çıkartıp atmakta kararlıyız.https://t.co/kmwwEYmzAI pic.twitter.com/T7e8ewwap8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2019

"Filistin devletinin tanınması tercih değil zorunluluk"

Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin tanınması artık bir tercih değil zorunluluktur.

"Sondaj adı altında gasp ve sabotajlara kayıtsız kalamayız"

Sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin haklarının korunmasıyla mümkündür.

"Keşmir hadisesini yakından takip ediyoruz"

Keşmir’de yaşanan hadiseleri yakından takip ediyoruz. Pakistan Başbakanı ile görüştüm, Hindistan Başbakanı ile de görüşerek gerilimin azaltılması için çaba harcayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşmir’de yaşanan hadiseleri yakından takip ediyoruz. Pakistan başbakanıyla görüşme gerçekleştirdik Hindistan başbakanıyla da görüşerek gerilimin azaltılması için çaba harcayacağız.https://t.co/kmwwEYmzAI pic.twitter.com/cNOsdoFrIo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2019

"DEAŞ ile nasıl mücadele ediliyorsa PKK, YPG, FETÖ ve Neonazi ile de aynı şekilde mücadele edilmelidir."

"Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi'nin mahkeme salonunda 25 dakika kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya bizim dünyamız olamaz. Mursi'nin ölümü ve Kaşıkçı cinayeti uluslararası toplum için bir turnusol kağıdıdır."

Kaynak: TRT Haber, AA