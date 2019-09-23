Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD'de, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kimse bizi bölemez"

Bugün burada Filistinli kardeşlerimiz var. Bugün burada mücadeleleriyle, Müslüman kimliğini sembolleştiren kardeşlerim var. Bugün burada heyecanımıza ortak olan Musevi ve Hristiyan kardeşlerimiz var. Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, iş birliği içinde hareket etmeye özen gösterdiğini müşahede ediyorum.

Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür.

Bizler birbirini Allah için seven, Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Rengimiz, dilimiz, kültürümüz ayrı olsa da bizler aynı dine inanan, aynı peygambere, aynı mukaddes kitaba tabi olan bir topluluğuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rengimiz, dilimiz, kültürümüz ayrı olsa da, bizler aynı dine inanan, aynı peygambere inanan, aynı mukaddes kitaba tabi olan topluluğuz.https://t.co/XnwUD9uhQg pic.twitter.com/ZElwA5T3F7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2019

Ortak bir medeniyeti, tarihi paylaşıyoruz. Şii-Sünni, siyah-beyaz; Arap, Türk diyerek kimse bizi bölemez. Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şii-Sünni, siyah-beyaz, Arap, Türk, Farisi diyerek kimse bizi bölemez.https://t.co/XnwUD9uhQg pic.twitter.com/8QgX4futJn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2019

"Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır"

Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargıların zemin kazandığını görüyoruz. Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri, bize zarar vermesinin yanında düşmanlarına da istismar zemini sunuyor.

Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır. Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz.https://t.co/XnwUD9uhQg pic.twitter.com/DOfzZXOZpZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2019

"Konu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar"

Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor.

Emperyalistlere taşeronluk yapan bu örgütlerin hayatını kararttığı insanlar yine bizim kardeşlerimizdir. Kimse batılı ülkelerde İslamofobiye, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz, kalmamalıdır. Bir insana etnik kökeninden, ten renginden dolayı düşmanlık edemeyiz. Kardeşine sırt çevirme, kardeşini sırtından hançerleme Müslümana yakışmaz.

"Hiçbir güç bizi ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz"

Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz. Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.https://t.co/XnwUD9uhQg pic.twitter.com/LQsQvY2ypS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2019

Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir.

15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün, FETÖ'nün maskesini tüm dünyada indireceğiz. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz. https://t.co/XnwUD9uhQg pic.twitter.com/6X0XvOr7xA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2019

Kaynak: TRT Haber