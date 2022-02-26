İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Erdoğan, iki liderle de ayrı ayrı ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.