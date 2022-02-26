Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları ile görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. İki ayrı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
Erdoğan, iki liderle de ayrı ayrı ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.
Etiketler: Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
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