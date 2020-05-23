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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: son dakika Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ikili görüşme cumhurbaşkanı recep tayyip erdooğanSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:27
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