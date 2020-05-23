Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.