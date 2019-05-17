Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün İstanbul'un 39 ilçesinin tamamından muhtarlarla bir araya geldik. 31 Mart seçimlerinde tekrar seçilen ve ilk defa göreve gelen tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Muhtarlar toplantımızın 50'ncisini sadece İstanbul muhtarlarımızla yapmak istedik. Çünkü milletin evinde, Külliye'de biliyorsunuz sürekli muhtarlarımızla buluştuk ve buluşmaya devam ettik bundan sonra da edeceğiz.

Bizim gözümüzde muhtar, mahallesindeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilmesi gereken kişidir.

Artık ortasına ulaşmak üzere olduğumuz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Başı rahmet ortası mafiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizin rahmet günleri geride kaldı şimdi mafiret günlerindeyiz. Bu mübarek günlerde tutulan oruçların, ibadetlerin yapılan hayırların hak katında kabul görmesini temenni ediyorum.

Muhtarlıklarımızın büyüklükleri çok farklı olduğu için büyük şehirlerimiz başta olmak üzere bazı yerlerde bir kişinin tüm mahalleyi kucaklaması mümkün olmayabiliyor. Esasen kırsal için ayrı, büyük şehirler için ayrı şekilde mahallelerin fiziki büyüklük ve nüfus esasına göre gözden geçirilmesinde fayda görüyorum. Etkin şekilde yönetilebilir mahalle birimleri muhtarlarımız vasıtasıyla milletimize verilecek hizmetlerin kalitesini yükseltecektir. Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden ayrılmasında yarar var.https://t.co/wydEdzvwdv pic.twitter.com/fxOtuPckyI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2019

"Muhtarlık seçimleri, belediye başkanlığı seçiminden önce ya da sonra yapılmalı"

Muhtarlık seçimlerinin, belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması, her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Biliyorsunuz, muhtarlıklarımızı hem yönetim sistemi içindeki yerine hem de özlük hakları itibarıyla bugünkü konumlarına biz getirdik. Özlük haklarının yanında 'silah' dediniz silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk.

Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza, muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle el, gönül, fikir birliği içinde mahallelerimize ve ülkemize çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız.

"Sandık kurulu üyelerinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır"

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi, hiç şüphesiz sizlerin de en önemli gündem maddesidir.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi konusunda kafaların hala net olmadığını görüyorum. Seçimlerin yenilenmesi kararının neden verildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu konuda kafaların hala net olmadığını görüyorum. Bunun için seçimlerin yenilenmesi kararının niçin verildiğini bir kez de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim kanununda geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan bir değişiklikle, sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya diğer adıyla memur olması şartı getirilmiştir. Dikkat edin memur. Yani herhangi bir işçi, sözleşmeli veya fark etmez, sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz.

Niye? Çünkü memur olması şart. Yani 657 sayılı kanun, bununla memur. Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. İlk seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu kuralın ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Biz bu konudaki sorunu, 31 Mart seçimlerinde, büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle, seçimin tüm aşamalarını mercek altına alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırmalarımız sırasında sadece sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık, kasıtlı veya sehven yapılmış daha pek çok yanlışı da ortaya çıkardık.

Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. İl seçim kurulları sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu kurnalın ne derece uygulandığını bilemiyoruz.

"İstanbul'daki 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır"

Seçimin tüm aşamaların mercek altına alınca tespit ettik. Kasıtlı veya sehven yapılmış daha pekçok yanlışı da ortaya çıkardık. 31 Mart seçimlerinde hem sandık kurulu üyelerinin atanması hem de oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda çok ciddi hatalı işlemlerin olduğunu belgeleriyle Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdik. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü tamamen boştur, 498'i eksik doldurulmuştur, 919'unda rakam belirtilmemiştir, bin 135'inde de sayı eksikliği bulunmaktadır. Üstelik bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usulsüzlüklerdir. YSK partimizin yaptığı itiraz üzerine 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak kaydedildiğini tespit etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanuna aykırı her iki işlemin gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır. Bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbeti belli değildir çünkü oylar çalındı.https://t.co/wydEdzvwdv pic.twitter.com/quVIBY3663 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2019

"42 bin oyun akıbeti belli değildir çünkü oylar çalındı"

Yüksek Seçim Kurulu yapılan itiraz üzerine kanuna aykırı sandık kurulu üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak işlendiğini tespit etti. Bir başka ifadeyle, şaibeli sandık kurulu üyeleri, 22 sandığın oyunu yok etmiştir. Yine Yüksek Seçim Kurulu, kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir.

Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır.

Şimdi diyorlar ki 'Ne oldu?' Oyları çaldılar, bu kadar açık, net. Bugün itibarıyla artık bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri itiraf ediyor, 29 binden başlıyor, iniyor, iniyor 13 bine kadar geliyor.

Peki 29 binden 13 bine iniyorsa burada bir şaibe yok mu? Bir şeyler çalınmadı mı? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına, işte buna benzer birçok oradaki usulsüzlükler sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu gelmiştir. Yüksek Seçim Kurulu, haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. Görüldüğü gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.

Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler şunu söylüyor. Aynı zarfa dört farklı oy konduğu halde neden sadece Büyükşehir seçimleri yenilenir? Kendi kurdukları dünyanın dışındaki herşeye gözlerini ve gönüllerini kapatmış olanlar bu gerçekleri duymuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını, ülkemizi karalamak, demokrasimizi lekelemek için bir fırsata dönüştürmeye çalışanlara, cevabı hep birlikte 23 Haziran'da, gelin beraber verelim.

Bugün de Türkiye için demokrasiden, hukuk devletinden, sosyal devletten, 82 milyonun tamamını kucaklayan ve Türkiye ortak paydası anlayışından başka bir çözüm yolu görmüyoruz, düşünmüyoruz.

Kaynak: TRT Haber