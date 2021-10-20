Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Çeşitli alanlarda imzaladığımız anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile ele aldık. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığımızı müşayede ettik.

"Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı"

Nijerya Türkiye'nin Afrika Kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden biri olarak yer alıyor. Nijerya bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Nijerya ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız.

"FETÖ'nün faaliyetleri hakkında Nijerya makamlarıyla bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz"

Nijerya'lı gençlerin Türkiye'de eğitim görmesinden ve Türkiye'nin burslarından faydalanmalarından mutluluk duyuyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.

Savunma sanayii ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Malumunuz Türkiye'nin uzun yıllardır PKK/PYD/FETÖ/DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele ettik.

Ayrıntılar gelecek...