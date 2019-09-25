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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşmir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyette25 Eylül 2019 Çarşamba 15:32 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz.
Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir.
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