Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri" programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizin ilim, sanat ve kültür hayatına yön veren eserleriyle yolumu aydınlatan siz kıymetli dostlarımla iki yıllık hasretin ardından tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Alim, sanatçı, şair ve münevverlerin hayattayken kıymetinin bilinmesinin önemini, ödül verilen isimlere baktığımızda bugün daha iyi anlıyoruz.

"Necip Fazıl Ödülleri üstadın davasına bağlı kaldığımızın göstergesidir"

Necip Fazıl Ödülleri aynı zamanda üstadın davasına samimiyetle bağlı kaldığımızın göstergesidir. Bu ödüller, kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayraktır. Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır.

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır.

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