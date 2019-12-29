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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonda görüştü29 Aralık 2019 Pazar 20:27 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü.
Telefon görüşmesinde, önümüzdeki yıllarda Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını söyledi.
Kaynak: AA