Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Şehriban Hatun Camii'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;

"Türkiye-ABD ilişkilerini ele alacağız"

NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak.

İkili görüşmelerimiz var. İngiltere, Fransa, Almanya, Letonya Başbakanları, Cumhurbaşkanları ile görüşmelerimiz olacak. Bu sayı artar eksilmez. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmemizde, ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

"Son görüşmemiz Biden ile olacak"

Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak orada sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak ve daha sonra da en son görüşmemiz Biden ile olacak.

Bu görüşmenin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Orada da malum önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Bu da Türkiye Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Sonrasında da tekrar mesaimize başlayacağız.

"Turizm atağı başlayacak"

Şu anda, 32 milyonu yakaladık aşılamada. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Turizm noktasında bakanlarımız bağlantılarını, görüşmelerini yapıyorlar. Süratle bir turizm atağı, turist atağı başlayacak. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı başlayacak.