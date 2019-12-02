Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere yarın İngiltere'yi ziyaret edecek.

Londra Bildirisi kabul edilecek

3-5 Aralık'ta İngiltere'de düzenlenecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek.

Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından Londra Bildirisi'nin kabul edilmesi bekleniyor.

Dörtlü Zirve'ye ve cami açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'yi ziyaretinin son gününde Cambridge Camii'nin açılış törenine katılacak.

Kaynak: AA