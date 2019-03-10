Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"Terör koridoruna fırsat vermeyeceğiz"

Münbiç'ten başlayarak güney sınırını teröristlerden temizleyeceğiz.

Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz.

Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz.

Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz.

19 milyon liralık tarımsal destek

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

17 yıl öncesinin Hatay'ı ile şimdiki Hatay'ın arasındaki fark aşikardır.

İskenderunlu çiftçilerimize 19 milyon liralık tarımsal destek verdik. Sigortası olmayanlara da gerekli adımları atacağız.

Kaynak: TRT Haber