Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Güzellikler kervan olmuş, yine başı çeker Muğla. Toprağına bahar gelmiş burcu burcu kokar Muğla. Yar zülfüne tarak olur, gökyüzünde bayrak olur, bir tılsımlı ırmak olur geleceğe akar Muğla. Seni yürekten selamlıyorum Muğla.

Bugün bir araya gelip hasret giderdiğimiz bu meydanda kardeşlik var. Bu meydanda coğrafyamızın tüm renkleri var. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda zalimin karşısında Hakk'ın haklının yanında durmakla nam salmış yiğitler var. Terör örgütlerine ve darbecilere karşı cesaretle mücadele eden gazilerimiz var. Bunun için diyoruz ki Muğla'ya hizmet yakışır, Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır, Muğla'ya AK Parti belediyeciliği yakışır, Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır.

Memleket işi gönül işi diyerek, belediye işi gönül işi diyerek yanımızda olmaya var mısınız? Muğla'yı yıllarca CHP yönetimi yönetti mi? Ne yaptılar? Artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada ve hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz.

17 yıldır Türkiye'de sadece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. Ne diyor Ziya Paşa; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle varız. Muğla'ya bugüne kadar 20 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 79 adet yeni derslik kazandırdık. Önümüzdeki sene toplamda 4 bin kişi kapasiteli 3 adet yurt binası daha açıyoruz. İlçelerimizde yapılacak yurtlarla ilgili arsa tahsisi ve proje çalışmaları sürüyor. Spor salonları Muğla'ya, Fethiye'ye, Milas'a gençlik merkezleri yaptık. Muğla'ya yeni bir stat kazandırma ve mevcut stadın yerini de Millet Bahçesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Ama yetmez, Millet Bahçesi'nin bir köşesine de inşallah yaklaşık bin metrekarelik Millet Kıraathanesi yapacağız.

Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşkuller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hemde orada çaylarını, kahvelerini içmek surediyle benim ne devletim varmış benim ne belediyem varmış diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon lira destek verdik. Sağlıkta 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 10'u hastane olmak üzere toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Fakat Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Bodrum'da müteahhitten kaynaklanan bir sebepten gecikme yaşandı onu da çözüyoruz. Muğla'da 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile toplam 321 bin Muğlalı vatandaşımızın sorununu çözdük.

Sizin için yollar yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 16 senede 90 kilometreden 450 kilometreye çıkardık. Dalaman Havalimanımızın 2003 yılında 2 milyon 355 bin yolcusu vardı bunu 4,5 milyona çıkardık.

Muğla'ya geçtiğimiz yol 4,5 milyon turist geldi. 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Devlet Su İşleri'ni devreye soktuk Muğla'nın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 86 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Akgedik Barajı'ndan aldığımız suyu Milas'a vereceğiz. Bu yıl Bodrum'u AK Parti belediyeciliği ile tanıştıralım.

Bay Kemal diyor ki çiftçiler battı ellerinden tarlaları alındı. Akşam yalan sabah iftira. Çiftçilerimize 1,3 katrilyon tarımsal destek verdik. Desteklerimizle 35 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. 105 bin işyerimizi 1,3 katrilyon tutarında SGK prim teşviki ile destekledik. Türkiye genelinde şu anda 81 vilayete doğal gazı ulaştırdık. İlçelerimize de ulaştırdık Milas'a da doğal gaz getireceğimizin müjdesini burada sizlere vermek istiyorum. Artık kömürlükten kömür, odun alalım devrini geriye koyalım.

CHP zihniyeti bunları bitiremez. Ben İstanbul'u hava kirliliği ile aldım, çöp dağları ile aldım ve patlayan Ümraniye çöplüğü kim vardı Büyükşehir'de CHP, ilçede yine CHP 39 kardeşimiz orada öldü. Şimdi İstanbul'da doğal gazın gittiği ev sayısı 6,5 milyona ulaştı.

Bugün Türkiye'de iki ittifak var bir tarafta Cumhur İttifakı var diğer tarafta zillet ittifakı, illet ittifakı var. Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Bunlar herkesi kör yerine koyuyor. CHP bunun yanında HDP ve diğerleri sizin ittifakınız gün gibi ortada biz sizi sesinizden tanırız sesinizden. HDP'nin nerelerde kimi desteklediğini bizde milletimiz de biliyor. Ne diyorlar? AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz. Biz bugüne nasıl geldiğimizi her fırsatta anlatıyoruz. Hatırlayın 15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim tabi haber gelince hemen eşim damadım kızım torunlarım buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye ineceğimizi söylemedim. Son anda söyledim ve çok enteresan 01.15 gece fakat oraya indikten sonra öğrendim yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydi. Bay Kemal 23.25'te oraya gelmiş tankların arasından Bakırköy belediyesine gitmiş. Ve utanmadan diyor ki benim haberim olsaydı bende orada beklerdim diyor. Sende o yürek var mı? Yüz binler meydanda duruyor haberim olsaydı bende orada olurdum diyor. Sen korkaksın sende o yürek yok. Bu kadar seçime girdi her seçimi kaybediyor. Adam koltuğa yapışmış dünyanın hiçbir yerinde bir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra orada durmaz.

Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da sokaklarda, meydanlarda kurduk biz.

Ayrıntılar gelecek...