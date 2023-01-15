Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz gençlerimize güveniyoruz, kendinize inanın kendinize güvenin çünkü bu yüzyıl 'Türkiye'nin Yüzyılı' olacak.

Küresel siyasette Türkiye'nin konumu farklı. Rusya-Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Türkiye, tahıl koridorunda sorunu çözen ülke oldu.

Karadeniz tahılı yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

Türkiye'de de yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Durmak yok yola devam. Dün tarihi bir açılış yaptık. Rami Kışlası'nı İstanbul'umuzun bir numaralı kütüphanesi yaptık. Böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar meselesi. Dünyanın değişik yerlerinden bu kütüphanemize yayınlar alacağız. Uluslararası yayınları da kütüphaneye kazandıracağız.

Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Eserlerimiz, 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markasıdır.

"Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik"

Sadece kültür alanında değil, burslardan kredi ve yurtlara, hibe programlarından sportif faaliyetlere kadar her alanda gençlerin yanındayız. Göz aydınlıkları olan gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dolayısıyla bu 100. yaşını da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. İşte bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markadır. Bir takvim değişikliğinin ötesinde anlamlara sahip 2023'ü, her bakımdan en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, işte bu irade ve gayretin vücut bulmuş halini temsil ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla adeta ilmek ilmek dokuyarak, ülkemizi böyle bir dönüm noktasının eşiğine getirdik. Altyapı eksiklerimiz vardı, büyük oranda bunları giderdik. Türkiye artık o geçmişteki altyapı sıkıntılarını yaşamıyor. Demokraside sorunlarımız vardı, çözdük. Milli irade önünde engeller vardı, kaldırdık. Güvenlikte sıkıntılarımız vardı, hallettik. Diyarbakır'ın, Van'ın, Hakkari'nin halini düşünün. Ne hale getirmişlerdi çukurlarla o illerimizi. Bunları büyük oranda çözdük, hallettik. Artık gece Diyarbakır'da benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor, restoranlarda, kafeteryalarda buluşabiliyor. Bu hale geldik. Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik.

"Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir tercih yapacağız"

Ülkemizi küresel ligin en üstüne çıkarmanın gayretindeyiz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz.

Bu seçimlerde sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız.

6'lı masada 'Bakanlık' paylaşımı

Hepsi Başbakan Yardımcısı olacakmış birer tane de bakanlık alacaklarmış böyle memleket mi idare edilir ya bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok.

Onca toplantı yaptılar. Ortaya vizyon ve proje namına bir şey koyamadılar. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatrosu dışında adım atamadılar.

Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan kendi başına karar alamayan talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar. Kendilerinin bile güvenmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar.

2023 seçimleri, 'Türkiye Yüzyılı'nın güneş gibi doğduğu bir milat olacak.

"Haliç yine kokmaya başladı"

Haliç'ten çıkan çamuru pompaj sistemiyle 9 kilometre mesafedeki taş ocağına naklettik. 650 dönüm, millet bahçesi gibi bir yer kazandık. Şu anda orada Vialand var, onu yaptık. Haliç'i temizledik, Haliç'te şimdi balık tutuyorlar. Fakat Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı. Çünkü dedim ya çöp, çukur, çamur, bunlarda bu var. Haliç daim temiz olsun diye İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e tüneller açtık ki oradan gelen suyla Haliç daima temiz bir su imkanına kavuşsun dedik, bunu da başardık ama şimdiki Belediye Başkanı'nın böyle bir derdi yok. Haliç her an tehdit altında. İzmir Körfezi'nde de şu anda sıkıntı söz konusu. Şu anda bütün bu sıkıntılı yerlerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, yürütüyoruz ve aynı şekilde bunları yapmaya yine devam edeceğiz. Çünkü benim milletim 'Ah' diyorum, 'Şu CHP'yi bir anlasa da buna 2023'te öyle bir ders versin ki bu gençlik, bir daha bunlar belini doğrultamasın.

Başörtüsüne anayasal güvence

Maaleser bunlar akşam başka sabah başka. Bu teklifi yaptığında başörtülü vali var mı var, subay var mı var. Bunun adı siyasi istismar, ülkede böyle bir sorun yok.

Dürüstsen, samimiysen Anayasa değişikliği yapalım ki ikide bir önümüze bunu çıkarma. Randevu bile vermediler.

Biz şimdi bu haliyle Meclis'e bu işi götüreceğiz. Mecliste de komisyonlarda çalışmalarımızı yapacağız. Hiç olmazsa alınacak neticeyi kim görsün, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, millet görsün.

Erdoğan'dan muhalefete tepki

(Orman yangınları) Bizim bütün derdimiz buralarda köy evleri, konutlar, bir taraftan da ağaçlandırmaları yapmak. 450 kadar köy evini bitirdik ve sahiplerine teslim ettik. Adeta villa gibi köy konutları yaptık ve bir vatandaşımızın evinde konakladık.

Türkiye'de maalesef muhalefetin siyasetle hiçbir zaman dürüst ilişkisi olmamıştır. Bizi dünyaya şikayet edecek kadar, kalibreleri kayıptır.

6'lı masada yetki karmaşası

Bir defa, böyle bir şeyin kararı meclisten çıkması lazım değil mi? Mecliste bu çoğunluğa sahip olduğunu neye göre konuşuyor. Maalesef bunlar, sevgili kardeşim, siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde.

Bunlar bu kadar yanımızda kaldı ama hiçbir şey öğrenememişler. Üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti, bunlar da güya işte bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler.

Ayrıntılar geliyor...