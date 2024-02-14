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Gündem
AA 14.02.2024 11:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımı devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımı devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.

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