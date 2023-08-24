Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 85 milyon vatandaşımın her birine selamlarımı iletiyorum.

Vatanımızın bekası için askerinden polisinden tüm güvenlik güçlerimize selamlarımı gönderiyorum.

"Bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz"

AK Parti olarak bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak şiarı ile 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz.

[AK Parti 22. yaşını kutluyor]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. AK Parti’ye gönül vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.https://t.co/SIPJIhNpoM pic.twitter.com/zsOdMxwNeN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2023

AK Partimiz hamdolsun bu sene 22. yaşını kutluyor. Bu vesile ile bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti'de görev almış, davamızı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Rabbim inşallah ebedi alemde sevgililer sevgilisi peygamberimizin o kutlu sancağı altında buluşmayı bizlere nasip etsin.

Partimizin çatısı altında Türkiye'yi ve Türk milletine hizmet eden tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"AK Parti Türkiye'ye adeta güneş gibi doğmuştur"

AK Parti umutsuzluğun belirsizliğin ve yasakların karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye adeta güneş gibi doğmuştur.

[AK Parti 22. yaşını kutluyor]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti; umutsuzluğun, belirsizliğin, yasakların adeta bir karabasan gibi çöktüğü Türkiye’ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur. Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. pic.twitter.com/z8Zkhyux3g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2023

Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

İşçinin, esnafın geleceğini göremediği bir iklimde partimizin kuruluşunu ilan etmiştik.

Milletimiz bize ve partimize güven duydu. AK Parti ve AK Partili kadrolar da hamdolsun bu güvene gölge düşürmemiştir.

"Bir siyasi hareketin asırlar boyunca karşılamayacağı hainliği, biz sadece 22 yılda yaşadık"

Bir siyasi hareketin asırlar boyunca karşılamayacağı hainliği, vandallığı biz sadece 22 yılda yaşadık.

Hayatın her alanında bizden önce yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık.

Milletimize olan borcumuzu hep daha fazla çalışarak daha fazla koşturarak ödedik.

Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçimin tamamında bizden duasını esirgemeyen aziz milletime teşekkür ederim.

"Kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet bulamadık"

22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet bulamadık.

Bizimle 17 kez yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın, aşağılamanın bedelini seçimi kaybederek ödediler.

Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım

Muhalefet, onca seçim yenilgisine rağmen hatalarından ders almadı. Milleti suçlama alışkanlıklarını terk etmediler.

"CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor"

CHP'li oligarkların aymazlıklarından dolayı umutsuzluk yaygınlaşmaktadır.

CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanesinin Türk milletine karşı hazımsızlığı bitmiyor.

Türkiye'nin tüm renklerine haiz tek parti AK Parti'dir. 85 milyonun partisiyiz. Tüm vatandaşlarımız değerlidir., hürmet ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır.

[AK Parti 22. yaşını kutluyor]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımız değerlidir. Hürmete ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır.https://t.co/SIPJIhNpoM pic.twitter.com/uV2emkk49J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2023

CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

Türkiye'nin yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük arzumdur.

"Kibri, böbürlenmeyi kapımıza kesinlikle yaklaştırmayacağız"

Gönüller kazanarak, mücadelemize devam edeceğiz, polemik yapmayacağız, yalanlara teslim olmayacağız.

Kibri, böbürlenmeyi kapımıza kesinlikle yaklaştırmayacağız. Vatandaşa tepeden bakanlardan olmayacağız. Birbirimizi sade ve sadece Allah için seveceğiz.

[AK Parti 22. yaşını kutluyor]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel yönetim seçimlerinde zafere koşmaya var mıyız? Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız.https://t.co/SIPJIhNpoM pic.twitter.com/yrzLMtjJOJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2023

Kuruluşumuzun 22 yılını iftiharla geride bırakırken, rekorlarımız gibi hedeflerimizde büyüyor. Gençlerimize söz verdiğimiz gibi Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.

Çadırlarda kalan tüm depremzedeleri konteynerlere yerleştirdik.