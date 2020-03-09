Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında gittiği Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği önünde vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Daha sonra ise, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 3'lü toplantıya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Charles Michel'in görüşmesi 1,5 saat sürdü.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dönmek üzere havalimanına doğru hareket etti.