Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Yerel seçimlerde ittifak arayışı için AK Parti ve MHP heyetleri daha önce bir kaç kez bir araya gelmişti.

Mecliste gerçekleşen son görüşmede AK Parti'den Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'den Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz kameralar karşına geçmişti.

İki parti heyeti de Cumhur ittifakının devamı konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Ancak yerel seçimlerde ittifakın nasıl gerçekleşeceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede şekilleneceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan ziyareti dönüşünde MHP Lideri Bahçeli ile en kısa sürede görüşeceğinin sinyalini vermişti.

İşte merakla beklenen o görüşmenin tarihi belli oldu.

İki lider yarın saat 14:00'da bir araya gelecek.

Görüşmede yerel seçimlerde ittifak konusunun yanı sıra MHP'nin af önerisi ile başta terörle mücadele olmak üzere iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber