Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Mersin'in mahallelerinde narenciye bahçelerinde, dükkanında, fabrikasında, ekmeğinin peşinde olan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanında sınırlarımız ötesinde istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele eden Mersin'in tüm kahramanlarını selamlıyorum.

Bu toprakları vatan haline getirmenin de vatan olarak korumanın da bir bedeli var. Biz bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Şehirlerimizin semalarında yankılanan ezanlarımız da bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla, ezana tahammülü olmayanlarla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bayrağımızı yakmaya yıkmaya çalışanları gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Taksim'de HDP ve CHP'nin öncülüğünde toplanan bir güruhun Ezan-ı Muhammediyeyi ıslıklarla yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi ezan ve cami konusunda zaten bu tür hoyratlıklarla doludur. Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

Aynı toplantıda sergilenen ve kadınlara en büyük hakaret olarak gördüğüm diğer rezillikleri bir kenara bırakıyorum, sadece ezana yapılan saygısızlık dahi bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. 31 Mart'ta meseleyi basitleştirmeye çalışanlar asıl niyetlerini ortaya koyuyorlar. Seçimlere böyle bir görüntüyle gidiyoruz. Biz gönül belediyeciliği diyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor.

Bunun için kimi yerde gizli kimi yerde açık ittifaklar kuruyorlar. Şu anda CHP, HDP ile ortak bunun yanında sözde İYİ Parti bunun yanında Saadet dörtlü bir çete bunlar ortak oldular. Bunların asıl kimlikleri bayrak düşmanlığı. Bayraklarımızı nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bay Kemal Avrupa'da yaptığı ziyarette malesef Alman Parlamentosunda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana fotoğraf veriyor. Benim şu anda Mersin'de CHP'ye gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bu seçimde bunlara oy verecek mi?

"Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır"

Bunlar yatırımlara da karşı. Mardin'e hızlı trenden bahsediyorum. Diyor ki hızlı trenin Mardin'de ne işi var. Mersin'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Ortaya çıkan manzaraya bakılırsa bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. HDP zaten okumuyor, bayrağımızı bile yeni yeni asmaya başladılar. Bayrağımızı da bunlar açmıyordu.

Ezana hürmet etmeyen bayrağa etmez. Ezana saygısı olmayanın bu millete saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller.

Biz bu bayrağın altında doğduk inşallah bu bayrağın altında öleceğiz. İster PKK olsun ister FETÖ hiç fark etmez. Özgürlüğümüzün sembolü bayrağımız için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bunları biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdük gömmeye devam ediyoruz. Bu milletin huzuru için ne gerekiyorsa bunları Mehmedimizle polisimizle yapıyoruz yapacağız.

Ayrıntılar gelecek...