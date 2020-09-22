Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Konsey Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapıyor.

Video konferans yöntemiyle yapılan Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi bugün saat 14.00'te başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunuyor.