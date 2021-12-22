Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ve Kamu-Sen Genel Başkanlarıyla görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Memur-Sen ve Kamu-Sen genel başkanlarıyla saat 16.00'da görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başlayacak.
Kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yer alacak.
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