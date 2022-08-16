Sultan Abdullah Şah'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdullah Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.