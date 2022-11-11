Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Otel'de, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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