Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.
Etiketler: Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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