Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bir kesim cumhur ile Cumhuriyet'in barışmasını tehdit olarak görüyor"

Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaşın arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız oluyor. Bir kesim cumhur ile Cumhuriyet’in barışmasını kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak görüyor. Bu kesimlere göre sanatçı kendi çizgileri içinde hareket ettikçe sanatçıdır.

"Linç kampanyasına giriştiler"

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Fazıl Say’ın konserine gittik. Güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. Orada olmaktan memnuniyet duyduk ancak malum kesimler şahsıma ve konsere katılanlara vicdana sığmayan laflar etiler. Malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar.

"Ülkemizin en büyük opera ve kongre binasını inşa ettik"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ülkemizin en büyük opera ve kongre binasını biz inşa ettik. AKM’nin yerine çok daha modern bir eserin temelin inşallah önümüzdeki hafta atacağız.

"Türk dizileri dünyanın 156 ülkesine ihraç ediliyor"

Yaptığımız düzenlemelerle sanatçılarımızın pek çok sorununu çözüme kavuşturduk. Daha dün sinema sektörünün temsilcileri teşekkür için bizi ziyaret ettiler. Son düzenlemeyle attığımız adımları bir ileri taşıyoruz. Eski Türkiye özlemi ile yanan kesimler bu başarıları ve sanatçılara verdiğimiz desteği görmüyor. Bugün Türk dizileri dünyanın 156 ülkesine ihraç ediliyor. 500 milyon kişi tarafından izleniyor.

“Sakın telefonunuz kapalı olmasın”

Bizim yönetim anlayışımızın temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi vardır. Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaymakam 8 saat mesai yok öyle bir şey.

Kaymakam vatandaşıyla yatar, vatandaşıyla kalkar. Telefonumuz kapalı olmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Aynı şey valilerimiz, emniyet müdürlerimiz için geçerli. Aksi takdirde bu ülke yönetilmez.

"Ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur"

Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle.

Kaynak: TRT Haber