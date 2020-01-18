Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.

"Türkiye olarak Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetini tamamen destekliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde ayrıca şunları kaydetti;

Suriye ve Irak'ta askeri yenilgiyi yaşayan DEAŞ ve el Kaide gibi terör örgütleri Libya'da verimli bir ortam bularak yeniden ayağa kalkabilir.

Libya hükümetini darbecilerden koruma taahhüdünde bulunduk.

Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm, insan kaçakçılığı mücadelesine katkı sunacağız.

Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır.

Ayrıntılar gelecek...