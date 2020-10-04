Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac ile görüşüyor
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı. Görüşme basına kapalı yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Etiketler: recep tayyip erdoğan Fayiz es-Serrac Libya vahdettin köşküSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 16:49
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