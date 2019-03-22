Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"31 Mart’ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor"

Metro başta olmak üzere şehrimize yapılacak kritik yatırımların takipçisi olacağız. Ülkemizin en genç büyükşehir belediye başkan adaylarından birini sizlerin emrine verdik.

Hatay’da CHP’li aday ‘oy var, hizmet var’ diyor. Sen kimsin? Ama biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik, farkımız bu. 31 Mart’ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri kritik durumla asla ilgisi olmayan gerekçelerle AK Parti’ye ders vermek istiyormuş. Ama dönem iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelme dönemi. Bu dönemi en etkin şekilde kullanabilmemizin yolu seçimden istikrar ve güvenin sürmesini sağlayacak bir sonuçla çıkmaktır.

"Senin iç dünyanda başka şeyler var"

Bu sabah İİT üyesi İslam ülkeleriyle bir araya geldik. Yeni Zelanda’dan da Başbakan Yardımcısı heyetle geldi, ne yapmamız gerekir onun kararını aldık. Avustralya’da ahlaksızca konuşan teröristin Türkiye’de de benzeri var, sıkıntı orada. “İslam dünyasından kaynaklanan terör” diyor. Şu ifadeye bak! Senin terörist senatörden ne farkın var. Senin iç dünyanda başka şeyler var. Sen tehlikeli bir adamsın. girdiğin tüm seçimleri kaybettin, bu seçimi de kaybedeceksin.

"Şu anda senin iyi günlerin"

İçlerinden biri var. Güya hanımefendi Yurt Konseyinin temsilcisi. Ayın 15’inden sonra Başbakan olacağım dedi oldu mu? Şu anda senin iyi günlerin. Sen Erdoğan’a söylememiş sözleri söylemiş gibi yaptın. Asıl fatura sana kesilecek. Ben halkıma nasıl terörist derim? Bu ülkede adalet var, gereken hesabı vereceksin. Dirsek temasında olduğun Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları avukatlarıma yaptırıyorum.

"Bu partinin tek sahibi milletin ta kendisidir"

Seçimden sonra bir taraftan parlamento tarafından yargıyla işin üzerine gideceğiz. Bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın, hesap sorulacaktır. Milletimize tepeden bakan gurur abideleri, kibirli davrananlar var ya, ulaşılmaz olan, efendilik yapmaya kalkan hiç kimsenin bizimle yol yürümesi mümkün değildir. AK Parti'nin içerisinde de bunlar yer alamaz, peyderpey tasfiye olur. AK Parti, davasını merkeze alan ve kendini yenileyebilen bir partidir. Bu partinin tek sahibi milletin ta kendisidir. AK Parti hiçbir zaman geçmişte örnekleri görülen, tarihe gömülen kimliksiz, kişiliksiz, davasız ve vizyonsuz partilere dönüşmeyecektir.

"2 millet bahçesi daha yapmak için çalışmaları başlattık"

Konya’ya son 17 yılda 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin derslik inşa ettik. Konya’ya 2 devlet üniversitesi kazandırdık. Toplam 7 bin 550 kişi kapasiteli 5 yurt binası daha açacağız. 10 gençlik merkezi, yüzme havuzları, gençlik merkezleri gibi 9 tesisin yapımı devam ediyor. Konya’ya 42 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık. 2 millet bahçesi daha yapmak için çalışmaları başlattık. Her millet bahçesinin içine millet kıraathanelerini yerleştireceğiz. Gençlerimiz derslerini çalışacak.

Bin 200 yataklı Karatay Devlet Hastanemiz ile 10 sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. Şehir hastanesinin de yüzde 60’ı bitmiş vaziyette.

"Konya’ya da yeni raylı sistem projesi kazandırıyoruz"

Konya’yı yüksek hızlı tren hattının merkezi haline getirdik. Konya-Karaman YHT hattının altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Sinyalizasyon çalışmaları sürüyor. Konya-Karaman arası seyahat süresi 40 dakikaya düşecek. Hedefimiz 2023 yılına kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimizle buluşturmaktır.

İstanbul’da Marmaray, İzmir’de Egeray, Ankara’da Başkentray gibi Konya’ya da yeni raylı sistem projesi kazandırıyoruz. Konya’ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik. 9 baraj daha yapıyoruz. Son 17 yılda Konyalı çiftçilerimize 7,6 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.

Konya’da 300 dönüm hazine taşınmazı üzerine ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri üzerine bir fabrika kurulacak.

"Sonuna kadar Golan Tepeleri’nin takipçisi olacağız"

Talihsiz bir açıklama daha yapıldı. Golan Tepeleri’nin artık İsrail’in olduğunu açıkladı Sayın Trump. Tarih bilincinizi yenilemeniz lazım. BM’nin verdiği kararda İsrail’in zerre kadar hükmünün olmadığı var. Sonuna kadar Golan Tepeleri’nin takipçisi olacağız.

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