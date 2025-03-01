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TRT Haber 01.03.2025 20:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit aileleri ile iftar programında konuşuyor.

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Ramazan Ayı Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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