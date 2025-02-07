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Gündem
TRT Haber 07.02.2025 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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