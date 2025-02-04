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TRT Haber 04.02.2025 13:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

 

Konuşmasına, programın ve stratejinin hazırlanmasında emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile ekibini tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü devletler güçlü milletlerle, güçlü milletler de bilgi, emek ve hikmet sahibi kişilerle var olur. Şurası bir hakikat ki; emek vermeden, cehdetmeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbalin hayalini dahi kuramayız. Ataların dediği gibi, emek olmadan yemek olmaz.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden bir bölümünü okuyan Erdoğan, “Beka-yı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki, beka sa’y olursa hak edilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Evet, geleceği hak etmek istiyorsak evvela bugünün hakkını vermek, bunun için de sa’yi bir vazife bilmek mecburiyetindeyiz. Eğer büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu kuvveden fiile çıkarmak, Türkiye yüzyılı hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak istiyorsak, millet olarak çalışmak, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hiç şüphe yok ki bilgi ve tecrübenin yanında iş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. İnanç ve medeniyet değerlerimiz itibariyle biz, hamdolsun bu konuda çok hassas, çok titiz bir milletiz. “Çalışana ücretini teri kurumadan verin” emri bu konudaki en önemli rehberimiz ve referans kaynağımızdır. Ahi ocaklarından lonca teşkilatlarına, vakıf kültüründen orta sandıklarına, bin yıldır alın terini, el emeğine, millete hizmet sevdasını, imar ve ihya faaliyetlerine derç etmiş köklü bir geleneğin sahipleriyiz. Bu geleneği geleceğe taşımak, yarınlara çok daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmak hem devletimizin hem de milletimizin en hayati sorumluluğudur.

Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türkiye’nin ekonomisini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yükseltmeye gayret ettik. İşçisinden memuruna, çiftçisinden esnafına, mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendisini güvende ve emniyette hissettiği, müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu. Sağlık, tarım, ticaret, ulaşım, sanayi, adalet, sosyal güvenlik, teknoloji gibi milletimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye’nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen, demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temaşa eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeniden inşa ettik.

Ayrıntılar gelecek...

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İŞKUR İstihdam Recep Tayyip Erdoğan
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