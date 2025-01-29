Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, konuşmasına, "Filistin’den Suriye’ye, Kafkasya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Türkistan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında, hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerimi de buradan Kemal-i hürmetle selamlıyorum. Filistin’den Suriye’ye, Kafkasya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Türkistan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında, hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerimi de buradan Kemal-i hürmetle selamlıyorum." diyerek başladı.

AK Parti TBMM grup toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Grup toplantımızı, geçtiğimiz salı günü Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 canımızın üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Sözlerimin hemen başında, yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması, yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Aralarında bizzat tanıdığımız, Bolu eski milletvekilimiz Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu ailelerimiz, tüm fertleriyle vefat etti. Çarşamba günü Bolu’ya gittik. Cenazelerimizi dualarla, tekbirlerle, yasınlarla, Fatihalarla ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurladık. Onlardan bize belki bir ömür boyu ince ince kanayacak koca bir iç yarası, gönül kırgınlığı kaldı. Rabb’im hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerimizle dayanışmamızı göstermek, millet olarak acımızı beraberce yaşamak amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik." ifadesini kullandı.

"Muhalefetin iftira boyutlarına varan çirkinlerine kulaklarımızı tıkadık"

Daha önceki facialarda ve afetlerde olduğu gibi Bolu'da yaşanan hadiseden de milletin birbirine kenetlendiğini, acıyı yüreğinde hissettiğini vurgulayan Erdoğan, "Edepten, adaptan, ahlaktan, bu milletin değerlerinden nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon, tasada bir olduğunu, beraber olduğunu her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte ailelerimizin yaşadıkları derin ızdıraba, saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeyi ilk günden itibaren büyük özen gösterdik. Bir haftadır, ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek artık itham ve iftira boyutlarına varan çığılık ve çirkinlerine ısrarla kulaklarımızı tıkadık. Mecbur kalmadıkça, ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu süfli münakaşalardan özellikle imtina ettik." diye konuştu.

"Muhalefetin pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Ancak, biz sükut ettikçe, ana muhalefet partisi ile kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti. Kayıplarının acısıyla yürekleri Kerbela çölüne dönmüş ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır, vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler. Çıkıp bir nezaret cümlesi kurmak, acılı ailelerimizi teskin etmek, yargının ve devletin ilgili kurumlarının görevini yapmasını beklemek yerine, telaşla sağa sola bühtan etmeyi sürdürdüler. Ülkemiz muhalefeti adına büyük bir taaccüb, teessür ve teessüfle takip ettiğimiz bu pespayeliklerine rağmen duruşumuzu yine bozmadık.

Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberinin ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, "AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerimiz süratle ilk müdahaleleri yaptılar. Bolu’nun yanı sıra çevre illerden itfaiye araçları ve ekipleri de bölgeye sevk edildi. Çalışmalara 171 araç ve yaklaşık 550 personel iştirak etti. İlgili bakanlarımızı da çalışmalara sevk ve koordine etmek üzere Kartalkaya’ya gönderdik. Yaralanan 51 kardeşimizin Bolu ve diğer illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza intikali süratle gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, yakınları vefat eden ve yangından olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek verdi. Evlatlarını, yakınlarını, sevdiklerini zamansız bir şekilde kaybeden, yangından kurtulsalar bile büyük bir şok yaşayan vatandaşlarımıza bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapıyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi noktasında gerekil adli ve idari soruşturmaların süratle başlatıldığını kaydetti.

Cumhuriyet savcılarının ve farklı bakanlıklardan başmüfettişlerin yangın faciasıyla ilgili tahkikatları sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 9 kişi gözaltına alındı, ifadeler verildi. Soruşturma daha da derinleştirildi ve genişletildi. Buna göre gözaltı sayısı 28’e yükseldi. Bunlardan aralarında Grand Kartal Oteli'nin sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının ve bazı üst düzey belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi." dedi.

Erdoğan, yapılan ilk incelemeler neticesinde otelin yangın algılama sisteminin çalışmadığının, iş yerinde olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığının, iş yeri yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığının, otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığının, otelde olası bir yangına karşı risklerin yeterince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmadığının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

"Karanlık noktalar aydınlatılacak"

Bunlarla birlikte tüm eksikliklerin soruşturmayı yürüten makamlarla paylaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzman heyetimiz de çalışmalarını tekmil ettirince hazırlıkları raporları yargıya arz edecektir. Burada dikkati çeken husus şudur: Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtülmektedir. Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine sebep olmuştur. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın itfaiye müdürü korkmuştur diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki, soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti;

"Gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz"

Acılı ailelerimiz başta olmak üzere milletimin her bir ferdinin şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum. 78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...