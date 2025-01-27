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TRT Haber 27.01.2025 13:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Ayrıntılar gelecek...

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