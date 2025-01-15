Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

2025 yılının ilk iki haftasında hepimizi müesssir eden 2 acı haber aldık. Ferdi Tayfur'un vefatı sadece sanat camiasını değil milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Merhum Ferdi Tayfur kalbi milleti için çarpan bir sanatçıydı. Kendisini bir kez daha şükranla yad ediyorum.

İkinci kaybımız Anayasa Komisyonu Başkanımız Ahmet İyima'dır. Kendisi beyefendi kişiliği, okumaya ve araştırmaya merakı ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş müstesna bir isimdir. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum.

"AK Parti üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesidir"

Yargıtay Cumhuriyet Başvcılığımız siyasi partilere dair en güncel bilgileri paylaşılıyor. AK Parti'miz 168 siyasi parti arasında 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. Bizden sonra iklinci sırada yer alan anamuhalefet partisine attığımız fark 9,5 milyon üyedir. Birlşemiş Milletler'e kayıtlı 35 ülkeye kayıtlı devasa bir aileden bahsediyoruz. AK Parti üye sayısıyla birlikte Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Böyle bir ailenin ferdi, siyasi partinin lideri olmaktan iftihar ediyorum. Milletiyle yol yürüyen partiyiz, milletin rotasından ayrılmadık. Milletin hedef, amaç ve kadim değerlerinden hiç kopmadık. Tüm vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Allah beraberliğimizi daim eylesin diyorum.

Şimdiye kadar 905 ilçe kongremizi tamamladık. Kalan 15 ilçe kongresini önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. 81 il kongremizden 56'sını demokrasi şöleni alanı gerçekleştirdik. 27 Ocak'ta Ankara'da "Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver" temasıyla Gençlik Kollarımızın 7'inci Olağan Kongremizi yapacağız. Kongremiz 2028'e giden yolun işaret fişeği olacak.

Son dönemdeki veriler ekonomideki iyileşmelere işaret ediyor. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Savunma ihracatımızın 7 milyar dolar ile tarihin en yüksek zirvesine çıkmasıydı. İşsizlik oranı son 19 ayda tek hanede seyrediyor. Son 1 yılda 986 bin kişilik istihdam oluşturduk. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her geçen gün vurguluyoruz. Haziran ayında girdiğimiz dezenflasyon süreci devam ediyor.

Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. 2025 senesinde enflasyon hedefimizi tutturmada umutluyuz. Enflasyon düştükçe milletimiz daha rahat bir nefes alacak.Kararlı duruşumuzu bozmayarak 85 milyon olarak kazanacağız. 22 yılda küresel krizler dahil alnımızın akıyla geldik. Birçok ekonomik başarıya imza attık. Ne yapıtyorsak akılla ve incelikli stratejiyle yapıyoruz. Türkiye emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir.

Türkiye, Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır. 2024 bölgemizde ve dünyada kritik hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca işkenceyşle, açlıkla, halkını katleden Esed rejiminden ve Baas'tan kurtulmuştur. Suriye halkı hasretimi çektiği özgürlüğe kavuşmuştur. Mazlumların tepesine bonba yağarken Esed'in işlediği zulümleri bile kendi devletine işleyenlerin utancı bu yüzdendir. Siyaseten öyle ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya bile yüzleri yok. Hatalarıyla yüzleşmek yerine öküz altında buzağı aramaya devam ediyorlar. Bugün bazı gerçekleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Susacak, saklayacak karakterde değiliz hiçbir zamanda olmadık.

Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Sen o işlerden anlamazsın. Siz adresini bilmezken biz Suriye'deydik. Suriye'de ilk barışçıl gösteriler 2011'de başladı. Bunlara navigasyon haritası vermek lazım. Suriye'ye nereden, nasıl gidiyorlar onu bildirmek lazım. Esed'le bu süreçte görüştüm bize reform yapacağını söyledi ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Göstercilerin sözlerine kulak vermek yerine kanlı yollara bulaştı, şiddetle bastırmanın tepkilere neden olacağını ilettim. Asıl Esed değil Esad'dır. Ülkemizi de ciddi manada tehdit eder noktada yangın yerine dönüştürdü. Türkiye olayla bu raddeye vardıktan sonra Suriye'de mazlumlara yardımcı olmak kaçınılmaz hale geldi. Türkiye'nin meşru gerekçelerle müdahil olmasından daha tabi bir şey olamaz.

Ayrıntılar geliyor...