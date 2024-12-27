Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Konuşmasına, salı günü Karesi ilçesindeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patlamanın olduğu gün, Savunma, İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı süratle şehrimize gönderdik. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Çarşamba günü Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarımız şehrimize geldiler. Yaralılarımızı ziyaret ettiler. Ailelerimizin acılarını paylaştılar. Dün de kabine üyelerimizden bazıları, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız buradaydı. Biz de kongremizden sonra inşallah bazı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Kendilerine geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün iki aileyi ziyaret ettiklerini ve onlarla da dertleştiklerini belirten Erdoğan, "Acımız büyük. Yakınlarını kaybeden ailelerimizin yürek yangınını söndürecek sabır ve tevekkül dışında hiçbir kelime yok. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar. Allah onlardan razı olsun diyorum." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülüyor. Tüm bu süreçler sonunda ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan yakınını kaybeden hiçbir ailemiz, hiçbir Balıkesirli kardeşim şüphe duymasın. Burada samimi bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle sadece Balıkesir sarsılmadı. 85 milyon olarak hepimiz müteessir olduk. Bunlar bizim ortak acılarımız. Ama bakıyorsunuz, henüz cenazeler bile kalkmadan, daha olayın nasıl olduğu dahi bilinmeden ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor ve kürsünün son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir. Bu hukuki olarak doğru da değildir, ahlaki ve vicdani hiç değildir. Muhalefet, annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce çıksın, Beşiktaş Gayrettepe’de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanarak can veren 29 işçinin hesabını versin. Bir de bizi vicdan yoksunu bu siyasetlerine çekmeye çalışmasınlar.

Şunun bilinmesini isterim: Acıları yarıştırmak, acıları ayrıştırmak bizim siyasetimiz değildir. Adı ne olursa olsun bugüne kadar böyle gayri ahlaki bir yola tevessül etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bu vesileyle çarşamba günü tırla öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan evlatlarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Taburcu olan öğrencilerimize ise geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi ve Balıkesirimizi görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum. Yine bu vesileyle vefatının birinci yıl dönümü olan Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizi de tekrar rahmetle yad ediyor, Mevlam cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum.

AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresinin Balıkesir ile birlikte ülke, millet ve demokrasi için hayırlara. vesile olmasını dileyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Balıkesir teşkilatlarında vazife yapanlara teşekkür etti. Vefat edenlere rahmet diledi. Nöbeti devredenlere teşekkür ederek, hizmet bayrağını devralanlara muvaffakiyetler temenni etti.

Önümüzdeki hafta Cumhuriyetin 102. yılını kucaklamaya hazırlandıkları yeni bir yıla gireceklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi, hamdolsun, AK Parti'ye, karşımda ki bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, tarihe bıraktığımız izler önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Tek parti faşizminin ardından gelen çok partili siyasi hayatımıza damga vuran darbe, siyasi istikrarsızlık, sosyal gerilim, ekonomik kriz, felaketler özellikle hafızalarımızda tüm canlılığıyla durmaktadır. Rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattığı kalkınma ve demokratikleşme hamlelerinin karanlık mahfillerde yazılan senaryolarla nasıl akamete uğratıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde biz de benzer çelmelere, benzer oyunlara, benzer tehditlere maruz kaldık. Gezi olaylarından 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimine, 15 Temmuz ihanetinden kanlı terör eylemlerine, ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan manipülasyonlara varıncaya kadar sayısız ağır sınavlarla yüzleştik. Önceki dönemlerden farklı olarak biz şunu yaptık: Milletimizden aldığımız güçlü destekle sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık." ifadelerini kullandı.

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