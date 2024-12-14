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Gündem
TRT Haber 14.12.2024 14:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Ayrıntılar gelecek...

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AK Parti Erzurum Recep Tayyip Erdoğan
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