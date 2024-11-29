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Gündem
TRT Haber 29.11.2024 13:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuşuyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum
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