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Gündem
TRT Haber 29.09.2024 17:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programında açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

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Basketbol Recep Tayyip Erdoğan
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