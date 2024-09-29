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29.09.2024 17:16
, 29.09.2024 17:18
SON GÜNCELLEME
29.09.2024 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programında açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
ETİKETLER
Basketbol
Recep Tayyip Erdoğan
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