Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İş insanlarımız ve girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız.

"Terörle mücadelemizi sürdürüyoruz"

Türkiye, terör belasıyla hem sahada hem masada en büyük mücadeleyi veren ülkelerin başında geliyor. Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum.

İslam düşmanlığı bir salgına dönüştü. Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz. Müslüman düşmanlığına karşı mücadeleye öncülük edeceğiz.

Diplomasinin öncelenmesi gerekiyor. Ukrayna'daki savaş küresel istikrarı tehdit ediyor.

Gazze'de son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. İsrail'in Gazze başta olmak üzere, Filistin topraklarında yaptığı soykırım, bölge barışını tehdit etmektedir. Küresel kuruluşlar İsrail'in katliamını engelleyecek adım atmadı.

Ayrıntılar geliyor...