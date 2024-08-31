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TRT Haber 31.08.2024 20:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. 23 milyar lira yakıt desteği, 16 milyar yetiştiricilik desteği başta olmak üzere 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık. Toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık. Denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik.

2023'te 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Balıkçılarımızın çabaları ve desteklerimiz sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. Yıllık üretim miktarı 1 milyon tonu geçerek rekorlara yenisi eklendi. İhracatta da her yıl rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 ülkeye ihracat yaptık. Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık.

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