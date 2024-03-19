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TRT Haber 19.03.2024 20:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafı ile iftar Programı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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