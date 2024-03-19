Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanların yanında olduk, olacağız. Depremzedelerimizin geçici olarak gittikleri yerlerde onlara dört elle sarılan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Her afetzedenin yanında olduk. Taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 15 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık.

Gece gündüz çalışıyor, tüm dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Geçtiğimiz ayın başlarında yapımı tammalanan konutları teslim etmiştik. Bugün de başlattığımız kura ile 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz.

"Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek"

Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek. 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. Hedeflerimizi yerine getirmeye çok az kaldı. Amacımız yaşkalık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır.

Sadece bu yıl 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı miktarda harcama yaptık. Bunlar sadece bütçeden yapılan harcama. STK'ların vaandaşlarımızın katkıları bunun dışındadır. Ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedefliyoruz.

Böyle bir yükün altından milli dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle ancak biz kalkalbilirdik. Canımızdan bir parça olan deprem bölgesinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık. Şehirlerimizi, konutların yanında cadde ve meydanlarıyla, üretim ve istihdam alanlarıyla şehirlerimizi yeniğ baştan tasarlıyoruz.

Ülkemizin tamamıyla birlikte deprem bölgemizi de Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Hiçbir gündemin bizi deprem bölgesiyle ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında cumhurbaşkanını belirlediğiniz önemli bir seçim yaşadık. Şimdi de yeni bir seçimin arifesindeyiz. Bölgemizde çatışmalar sürekli genişliyor.

Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliğimiz olduğu ekonomi programımızı zor şartlarda yürütüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var onları da yakından takip ediyoruz. Bunların hiçbirisi deprem bölgesindeki çalışmalarımızın önüne geçemiyor.

Unutulması mümkün olmayan acılara sebep olan deprem, ülkemizin bir gerçeği olarak karşımızdadır. Ülkemizin 4 bir yanında milyonlarca insanımız tarihin en tehlikeli fay hatlarına yakın yerlerde yaşıyor. Türkiye, bu felakete hazırlık için önemli bazı adımlar attı. TOKİ öncülüğünde ülkemizin konut stokunun kayda değer bölümünü yeniledik.

"İstanbul için acele etmeliyiz"

Kamu binalarının büyük kısmını da tekrar inşa ettik. Hala dönüştürmemiz gereken pek çok bina var. 6 Şubat depreminde yıkılan binaların yüzde 90'ından fazlasını 1990 öncesi yapımı olduğunu görüyoruz. Az sayıdaki yeni binaların ise, teknik eksik ve sonradan müdahale ile bu yıkıma maruz kaldı. Deprem maalesef hazırlık yapmamızı beklemiyor. Şehirlerimiz için acele etmeliyiz. Bilhassa İstanbul için acele etmeliyiz. Orada böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır.

Bu şekilde kurtaracağımız canların bedeli olmayacaktır. Bir an önce gereken dönüşümleri yapmak mecburiyetindeyiz. Her kim deprem tehdidini küçümserse bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlardan göz boyamak belki mümkün olabilir ancak bu anlayışın deprem karşısında önemi yoktur.

Ayrıntılar geliyor...