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TRT Haber 18.03.2024 16:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen bir Atakulesi vardı. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol daha kazandırmış oluyoruz. 

Atatürk Cumhuriyet kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatı ile 197 metre ile adeta Ankara'yı selamlayacak. Bünyesindeki kütüphanesi, spor salaonu, nikah salonu, kafeterya, sergi alanı birimleriyle ziyaretçilere hizmet verecek.

İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen dualarda sürüp gidecektir. 

Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Vereceğimiz desteklerimizle Ankaramız yeniden ayağa kalkacak. 

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade  etmeyen ne tek karış vatan toprağı ne de tek bir fert var.

Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözleirn arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor. Havalimanından şehir merkeizne kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı?

Yaptığı hiç bir iş olmamakla övünen bundan sonrada hiç bir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi.

Siz zaten gereken hesabı 31 Mart akşamı soracağınıza inanıyorum. 

Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet. 

Muhalefet , önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediğini açıkça beyan ettiğine göre bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz.

Seçim akşamı yaşanan rezillikler  dahil tüm günahı eski genel başkanlarına  yıktılar. Hiç sorumlulukları yokmuş gibi pişkince  yollarına devam ettiler.

 

 

 

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