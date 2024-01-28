Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Milletin ortak değerlerinin istismarı siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır.

Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün yollar kimle inşa edildi? AK Parti...

18. defa bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmaktır. Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeye bu kötülüğü yaptılar. Sosyal gerilim ve ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütleriyle sınırlarımız boyunca bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri kalkınma atılımlarıyla işte bu hain tuzaklarla mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Türkiye'nin üzerindeki tüm oyunları bozduk.

CHP'ye tepki

CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.

Eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, kültür sanatta, çevrede ve diğer alanlarda kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. 31 Mart'tan itibaren belediyecilikteki adımlarımızı da burada başlatacağız. Gözü de gönlü de aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize verecek hizmetleri olmadığını hep birlikte gördük ve yaşadık. Türkiye Yüzyılı vizyonu bir ülkenin bedeliyeleri ancak bu vasıftaki başkanlarla yürütülebilir. Hep belediye başkanlarımızın yanına yer alacağız. Türkiye, kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme hazırlıklı giriyor. Siyasi,ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme adımlarına kavuşan bir ülkeyiz. Bize düşen bu gücün doğru istikamete kavuşmasını sağlamaktır. Ülkemize fayda sağlamayacak, refahı bekletilerine katkı vermeyecek hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir.

Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bizden sonraki nesil ise milletimizi çok daha ileriye taşıyacaktır. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Önümüzdeki asrı Türk asrı yapmanın kararlılığı ve gayretiyle bu vizyona sarılıyoruz. Eskişehir'i de bu yolculuğun lokomotif illerinden birisi olarak kabul ediyor ve buna hazırlamak istiyoruz.

Bugünkü buluşmamız tarihe böyle geçerek, evlatlarımıza büyük bir miras bırakarak önem kazanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir belediye başkan adaylarını açıklıyor:

- Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp

- Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden (MHP)

- Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin İlhan

- Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü