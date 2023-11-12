Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.11.2023 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Darülaceze sembol bir kurumdur. Bu zamana kadar 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası oldu. Tüm düşkünlere kucak açan, sahip çıkan Darülaceze bizim için hem gurur vesilesi, hem de ilham kaynağıdır. Burada yaşam sürdürecekler herhalde kendilerine hizmet edenlere çok dua edecekler.

Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza hizmet götürdük. 81 ilimize eser bıraktık. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinden başlayarak herkesin refahını artırmaya çalıştık. Bakıma muhtaç, engelli kardeşlerimize sahip çıktık, burada da sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaptığımız hiçbir işe lütuf olarak bakmadık tam tersine hak teslimi olarak yaklaştık.

Milletimizin takdiriylr 2022'de kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 21'di bugün 107. Kamu özel toplam 36 bin kardeşimize şimdi yatılı bakım hizmeti veriliyor.

Her ne kadar elitler ve fil dişi kulede yaşayanlar bilmese de ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz bu hizmetleri çok iyi biliyorlar. Biz siyasi hayatları boyunca halka tepeden bakanlardan hiçbir zaman olmadık. Devlet geleneğimizi sosyal devlet anlayışıyla birleştirerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Türkiye sosyal güvenlik şemsiyesinin kuşatıcılığı bakımından dünyanın en ileri ülkelerinden birisidir. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz.

Deprem felaketine rağmen projemizin inşa sürecini yakından takip ettik. Hamdolsun bugün açılışın yapmanın gururunu yaşıyoruz. 145 bin 727 bin metrekareyi bulan merkezimiz, birçok birimi barındıran 928 yatak kapasitesine sahip 23 bloktan oluşuyor. En fazla 4 kişilik odalardan oluşuyor. Tüm sosyal donatılarıyla örnek bir eseri İstanbul'a ve ülkemize kazandırdık. İyilik müzayedesi ile projeye katkı sunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki krizlerin çözümü için kilit ülke Türkiye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
ICA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir
15:33
Berlin'de başarılı Türk öğrencilere ödül
15:29
TEM bağlantı yolunda ağaç devrildi, trafik durdu
15:21
Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
15:18
TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor
15:08
Kamyonun çarptığı otomobil ters döndü: 5 yaralı
Gazzelilerin gözyaşı dinmiyor...
Gazzelilerin gözyaşı dinmiyor...
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesi Karabük Demir Çelik
Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesi Karabük Demir Çelik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ