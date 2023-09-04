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Gündem
AA 04.09.2023 10:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısı düzenliyor.

 

Ayrıntılar gelecek...

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