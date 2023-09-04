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AA
HABER GİRİŞ
04.09.2023 10:59
, 04.09.2023 13:18
SON GÜNCELLEME
04.09.2023 13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısı düzenliyor.
Ayrıntılar gelecek...
ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Rusya
Türkiye- Rusya İlişkileri
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