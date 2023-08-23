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TRT Haber 23.08.2023 19:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli önlemler alındı.

Hava sıcaklarının arttığı bu yaz günlerinde daha dikkatli olmatya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen he sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri milletimizin vicdanına emanet ediyorum.

Depremde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın acısını unutmadık, unutmayacağız.

Devletimiz milletimiz ile sırt sırta vererek canla başla çalışıyor.

 

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