Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:
1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli önlemler alındı.
Hava sıcaklarının arttığı bu yaz günlerinde daha dikkatli olmatya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen he sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri milletimizin vicdanına emanet ediyorum.
Depremde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın acısını unutmadık, unutmayacağız.
Devletimiz milletimiz ile sırt sırta vererek canla başla çalışıyor.
Ayrıntılar geliyor...