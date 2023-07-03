Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu bayram döneminde depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Depremzedelerimizin yalnız olmadığını kendilerine hissettirdik. Amacımız 310 bin deprem konutunu teslim etmektir.

Kasım ve eylül aylarında yeni konutların teslimi başlayacak.

Deprem bölgesine 650 bin konut yapacağız.

Depremzedelerimizi bayramda da ihmal etmedik, elimiz daima orada.

Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni bayramı evlerinde karşılamaları hedefliyoruz.

Allahın izniyle asrın felaketinin de üstesinden birlikte geleceğiz.

Durmadan dinlenmeden çalışacağız. Ana gündemimiz deprem bölgesidir.

1915 Çanakkale köprüsü ile boğaz geçiş süresini 6 dakikaya düşürdük.

İstanbul havalimanına günde ortalama 1517 araç iniş kalkış yaparak, ortalama 238 bin yolcu kullandı. İstanbul havalimanı Avrupanın en yoğun hava limanı seçildi.

Oyların rengine ve siyasi tercihine bakmadan deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Milletimizin muhalefete 31 mart 2024 seçiminde de geçit vermeyecektir.

Ülkemiz krizilerin çzöümünde dengeli ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor.

Türkiye'ye baskı aracı olarak muhalefeti kullanmaya çalışanlara karşı dik durduk.

Rusya ve Ukrayna ile aynı anda göürüşen ve çözüm önerileri üreten tek ülke Türkiye.

İsveç'te Kuranı-ı Kerim'e yönelik saldırıların hiç bir insani temelle bağdaşması mümkün değil. Bu nefret suçunun polis kontrolünde işlenmesi çok vahim.

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıyı münferit bir olay olarak göremeyiz. Hepimizi öfkelendirdi. Bunlar İslam düşmanlığının yeni tezahürüdür.

Bu alçak saldırı nefret suçudur, İslam düşmanlığıdır.