Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Buradan caddeleri, sokakları ve haneleriyle Tüm Keçiören’i selamlıyorum. Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Malum bu kardeşiniz Keçiören’de misafir değil, ev sahibiyiz. Yıllarca Subayevlerinde oturdum sizlerle komşu oldum.

12 sene acısıyla tatlısıyla güzel günler geçirdik. Daha sonra Keçiören ve Keçiören’i komşularımızla bağlarımızı hiç koparmadık. Keçiören’de bizi asla yalnız bırakmadı.

Keçiörenli kardeşlerimiz dualarıyla hep yanımızdaydı. Seçimlerde özellikle hep dik durdu. Eyvallah.

Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördüm. Ve bu dik duruşuyla beraber Keçiören’in Pazar gününe aynı dik duruşuyla hazırlandığını görüyorum.

Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördüm. Ve bu dik duruşuyla beraber Keçiören’in Pazar gününe aynı dik duruşuyla hazırlandığını görüyorum.

Keçiören pazara hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler tüm muhataplarınızla el ele yol yürümeye var mısınız? Ben size inanıyorum, sizi seviyorum. Ve inanıyorum ki Pazar günü bay bay Kemal’e gereken dersi vereceksiniz.

Yüzde 52,5 oy oranıyla bize destek veren Keçiörenli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dün Malatya’daydım. Malatya deprem konutları konteynerlerin orada 50 bin kişiye hitap ettik. Biliyorum ki Malatya neyse Keçiören o. Toplantıyı kapalı salonda yapmak zorunda kaldık.

İnanıyorum ki açık havada yapsak 50-60 bin toplardık. Şimdi onu sandıklarda toplayacağız. Oradan Sivas’a geçtim. Sivas bir başkaydı. 100 bin yiğidolar çoştu. Yiğidolar caddelere doldu.

Ben bu defa diyorum ki inşallah Ankara 1’inci bölgesiyle, 2’inci bölgesiyle sandıklara dolacak. Hesapları alt üst edecek. Siz 53’ü aşan oy oranıyla Cumhur İttifakı diyen Keçiören olarak bay bay Kemal’in bütün hesabını alt üst ettiniz.

Yani şuanda 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı bir zemin oluşturdu. Yasam organı olarak biz varız.

Ayrıntılar geliyor...